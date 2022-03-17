ВООЗ поставить в Україну ще понад сто тонн допомоги, - Гебреєсус
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Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у середу, що за допомогою очолюваної ним організації в Україну вже направлено близько 100 тонн товарів, і що незабаром буде поставлено ще 108 тонн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми відправили близько 100 тонн товарів, включно з киснем, інсуліном, хірургічним приладдям, анестетиками та приладами для переливання крові. Поставлено й інше обладнання, включно з кисневими генераторами, електрогенераторами, дефібриляторами", - заявив Гебреєсус.
"Ми маємо намір доставити в Україну ще 108 тонн допомоги", - сказав він.
Глава ВООЗ зазначив, що постачання ускладнюється проблемами логістичного характеру.