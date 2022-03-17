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Росія лишилася без ботоксу й філерів: постачання припинили

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Росія лишилася без ботоксу й філерів: постачання припинили
Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки в Росію ботоксу і філерів, які використовують в естетичній медицині.

Таке рішення компанія прийняла через міжнародні санкції та війну РФ проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на її заяву.

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - йдеться у заяві.

Ботоксу при цьому можна знайти заміну за рахунок локальних виробників. А от філерам альтернативи не існує.

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Раніше із заявами про відмову проведення у РФ клінічних досліджень своїх препаратів виступили ряд іноземних фармацевтичних компаній - Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Путлер в бункере растечётся по полу.
  • kuba
    мисс моцква 2022
  • Maksim Perepelitca
    @SergejTalk

    ·
    22 ч



    Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
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