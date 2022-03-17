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Путін про мету війни в Україні: За майбутнє Росії

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Путін про мету війни в Україні: За майбутнє Росії
Президент Росії Володимир Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".

Як інформує Цензор.НЕТ, Путіна цитує видання "Голос Америки".

"Боротьба, яку ми ведемо, – це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути і залишатися Росією", - запевняє Путін.

Путін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.

За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.

До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.

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Він вчергове розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.

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Топ коментарі

  • olele
    🇺🇦автостанція чайка @pereproshuyu

    я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
  • Sophia-Maria Duglass
    Редактор , поменяйте фотку хитлера

  • olele
    Війна план показує

    До кінця березня:

    * Буде об'явлено дефолт рашке

    * Ми відіб'ємо наши міста

    Початок квітня:

    * На рашке "мєлкіє голодніє бунти"

    * Наші хлопці виб'ють гидоту, як було

    * Ордло поки ще будуть за рашкою

    * Крим теж ще буде рашістьским

    Середина квітня:

    * На расєї бунти по усій, та повсюди

    * Ордло знищено

    * Бої тривають в Криму, на Кубані, Гродно

    Кінець квітня:

    * Расею визнано банкротом

    * Хуйло шукають усі, названо ціну за голову

    * Хлопці визволяють Кубань

    * Хлопці визволяють гродненьську волость

    * Хлопці тапками женуть рашку на московію

    8 травня:

    * Підпис капітуляції у Смоленську

    * Крим визволено, Туреччина допомогла

    9 травня:

    * Парад на "красной площаді".

    Слава Україні!
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