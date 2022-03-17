Путін про мету війни в Україні: За майбутнє Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути і залишатися Росією" і "за майбутнє нашої країни".

Як інформує Цензор.НЕТ, Путіна цитує видання "Голос Америки".

"Боротьба, яку ми ведемо, – це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути і залишатися Росією", - запевняє Путін.

Путін також назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.

За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.

До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.

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Він вчергове розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.