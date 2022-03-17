Путін лише вдає спроби домовитися з Києвом, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Росія на переговорах лише вдає спроби домовлятися про припинення війни. Слід очікувати посилення брутальної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Передусім потрібне припинення вогню. Тільки після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні - це не переговори", - сказав Ле Дріан.

Він зазначив, що очікує посилення брутальної війни.

"Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку - максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнення становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір - невибіркові бомбардування, так звані "гуманітарні коридори", щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини", - зазначив міністр.

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Він додав, що якщо дійде до застосування в Україні хімічної зброї, у Франції не будуть мати сумнівів, яка сторона це зробила.

"Якщо буде атака хімічною чи бактеріологічною зброєю, ми будемо розуміти, хто за цим стоїть - що це Росія. Застосування неконвенційних засобів буде означати неприпустиму ескалацію і на це потрібна буде "реакція без табу", у формі абсолютно масштабних і радикальних економічних санкцій", - сказав Ле Дріан. Він не навів прикладів таких надзвичайних заходів.

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