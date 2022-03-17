МЗС Канади про рішення Міжнародного суду ООН: Ми продовжимо працювати над притягненням Путіна та його посіпак до відповідальності
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Канада разом із міжнародними партнерами домагатиметься притягнення очільників російського режиму до відповідальності за вторгнення до України.
Про це йдеться у заяві МЗС Канади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російський режим використовує обурливі та необґрунтовані претензії для вторгнення до мирної та суверенної держави. Ми продовжимо співпрацювати із нашими міжнародними партнерами над притягненням Путіна та його посіпак до відповідальності", - заявили у канадському МЗС.
У відомстві також привітали рішення Міжнародного суду ООН, який зобов’язав росію негайно припинити вторгнення до України. "Канада вимагає, аби Путін негайно вивів свої війська", - наголосили у МЗС.