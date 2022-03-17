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Трибунал для РФ треба проводити в Маріуполі або Харкові, - глава МЗС Латвії Рінкевич

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Трибунал для РФ треба проводити в Маріуполі або Харкові, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич закликає союзників поставити Україні ще більше зброї для захисту країни.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", - зазначив Рінкевич.

За його словами, союзники мають надати Україні ще більше зброї для самозахисту.

"Йдеться не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - зауважив латвійський міністр.

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Топ коментарі

  • Solomon Goodman
    ...а приговор привести в исполнение в стране,где ещё есть смертная казнь..Эти ублюдки не имеют право на жизнь
  • Rostyslav Komarnytsky
    Додам, що писяжними на такому трибуналі повинні бути маріупольці і харків'яни, які втратили на цій війні рідних і близьких.
  • Hanka Panyanka
    у нас только один выход, чтобы остановить безжалостное уничтожение нашего населения и городов - это полное уничтожение рашисткой авиации и артилерии, в ихнем случае никакое правило 1-ой трети, или 3/4 потерь не работает, только тотальное уничтожение
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