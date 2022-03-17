Трибунал для РФ треба проводити в Маріуполі або Харкові, - глава МЗС Латвії Рінкевич
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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич закликає союзників поставити Україні ще більше зброї для захисту країни.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", - зазначив Рінкевич.
За його словами, союзники мають надати Україні ще більше зброї для самозахисту.
"Йдеться не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - зауважив латвійський міністр.