17 березня буде відкрито 9 гуманітарних коридорів. Повний перелік. ВIДЕО

Сьогодні, 17 березня, українська сторона відкриває дев'ять гуманітарних коридорів. За ними доставлять необхідну допомогу і будуть евакуювати людей.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, в Донецькій області діятиме коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Українська сторона планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя.

За маршрутом заправлять цистерну з бензином для заправки приватних автомобілів.

На Київщині діятимуть коридори:

З Бородянки в Житомир;

З села Шевченкове до Броварів.

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Крім того, планується доставка продуктів харчування і медикаментів в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці та Опанасов.

На Харківщині запланована передача гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська.