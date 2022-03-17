В морги Чернігова за минулу добу доставили тіла 53 вбитих окупантами містян, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Ворог продовжує системні авіаційні та артобстріли Чернігова. В значній частині міста нема води, світла, опалення та газу. Тривають переговори про "зелений коридор".

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті росіським агресором. І за кожного з наших громадян ми будемо мститися і вбивати", - сказав Чаус.

Читайте: Міноборони РФ заперечило авіаудар окупантів по театру в Маріуполі, а розстріл людей у черзі по хліб у Чернігові назвало постановкою

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За словами голови ОВА, він отримує багато повідомлень від містян із закликами організувати "зелений коридор" для евакуації з міста. Але наразі зробити це неможливо.

"Зробити "зелений коридор" - це не нажати кнопку і не включити зелене світло. Зробити "зелений коридор" - це домовитись з російськими під#р#сами, щоб вони припинили обстрілювати нашу землю. І тим самим дали можливість вивезти людей", - пояснив Чаус.

Також читайте: Посольство США про вбивство людей у Чернігові: "Ми розглядаємо всі можливі варіанти для притягнення до відповідальності"

Він закликав не ширити фейки про те, що нібито "руські бігають вже по місту з автоматами". "Приїдьте, подивіться. Нема тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. ЗСУ працюють", - сказав Чаус.