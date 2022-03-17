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В морги Чернігова за минулу добу доставили тіла 53 вбитих окупантами містян, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

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Ворог продовжує системні авіаційні та артобстріли Чернігова. В значній частині міста нема води, світла, опалення та газу. Тривають переговори про "зелений коридор".

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті росіським агресором. І за кожного з наших громадян ми будемо мститися і вбивати", - сказав Чаус.

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За словами голови ОВА, він отримує багато повідомлень від містян із закликами організувати "зелений коридор" для евакуації з міста. Але наразі зробити це неможливо.

"Зробити "зелений коридор" - це не нажати кнопку і не включити зелене світло. Зробити "зелений коридор" - це домовитись з російськими під#р#сами, щоб вони припинили обстрілювати нашу землю. І тим самим дали можливість вивезти людей", - пояснив Чаус.

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Він закликав не ширити фейки про те, що нібито "руські бігають вже по місту з автоматами". "Приїдьте, подивіться. Нема тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. ЗСУ працюють", - сказав Чаус.

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Топ коментарі

  • Воьлодимир Омельянов
    Рашиські варвари вміють тільки з мирним населенням воювати ,будьте прокляті "великий" російський народ ці жертви на вашій совісті.
  • Lvbnhj
    РАШИЗМ =ФАШИЗМ
    ..

    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
  • Sashko Pavliuk
    Саме помста. Саме знищення саранчі. залишений "малчік" наплодить нових гнійних личинок.
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