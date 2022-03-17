Берлінський і Каннський кінофестивалі не допустили російські делегації до церемоній

Організатори міжнародного Берлінського кінофестивалю висловили солідарність Україні та заявили, що не візьмуть російську делегацію брати участь у церемонії. Берлінале засуджує агресивну війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна заява з'явилася на сайті фестивалю.

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"Берлінале рішуче засуджує агресивну війну Росії, що порушує міжнародне право, і висловлює свою солідарність із народом України та всіма тими, хто виступає проти цієї війни. Наші думки та співчуття з постраждалими, страдницьким населенням та мільйонами втікачів з України", – йдеться на сайті.

Проте заборони на російські фільми точно не буде, повідомляють організатори. Організатори виступають проти загального бойкоту діячів культури із Росії.

"Навіть перед злочинною агресивною війною з боку Росії це не може бути наміром виключити кінематографістів або діячів культури з Берлінале на підставі їхньої національності або ізолювати їх. Занадто часто саме в їхніх роботах міститься критика відповідних режимів", – ідеться на сайті.

Незважаючи на це, російську делегацію до фестивалю не допустять.

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Раніше аналогічне рішення прийняла дирекція Каннського кінофестивалю. Цього року головна європейська кіноподія пройде без офіційної делегації Росії.

"Оскільки світ вразила важка криза, адже частина Європи перебуває в стані війни, Каннський кінофестиваль хотів би висловити свою підтримку українському народу та всім тим, хто зараз перебуває в Україні. Ми приєднуємося до голосу всіх, хто виступає проти цієї жахливої ​​ситуації та засуджує позицію Росії та її лідерів", — йдеться в заяві представників фестивалю. Вони також наголосили, що оцінили мужність усіх росіян, які публічно виступили проти війни в Україні.

Попри заборону присутності російської делегації, окремі режисери таки зможуть представити свої роботи. Серед таких — Кирило Серебренніков, який цього року має показати у Каннах фільм "Дружина Чайковського". Щоправда, чи братимуть російські фільми участь у конкурсах фестивалю, поки невідомо.

Нагадаємо, російські картини вже виключили із програм European Film Awards та Стокгольмського кінофестивалю, а компанії Warner Bros, Disney, Sony та Paramount призупинили випуск своїх фільмів у РФ.