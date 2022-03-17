Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14 тис. осіб, 444 танки, 1435 броньованих машин, 86 літаків, 108 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14000 осіб,

танків ‒ 444 од,

бойових броньованих машин ‒ 1435 од,

артилерійських систем – 201 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків – 86 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки - 864 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.

Спеціальна техніка - 10.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.