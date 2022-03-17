Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14 тис. осіб, 444 танки, 1435 броньованих машин, 86 літаків, 108 гелікоптерів
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки - 864 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка - 10.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.