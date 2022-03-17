Кіностудія Paramount йде з російського ринку та жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні

Американська кіностудія Paramount йде з російського ринку. Компанія виділила мільйон доларів на гуманітарну допомогу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Variety.

Читайте також: Берлінський і Каннський кінофестивалі не допустили російські делегації до церемоній

Генеральний директор студії Paramount Боб Бакіш закликав своїх співробітників допомагати постраждалим від російської агресії.

"Як і багато хто з вас, я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, і її наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та самій Росії є жахливим свідченням", - заявив Бакіш.

Бакіш підкреслив, що студія зупиняє постачання контенту Paramount Global до Росії. Зокрема, припинено прокат фільмів "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2". Серед іншого видавець Simon & Schuster призупинив продаж та ліцензування прав на переклад російським видавцям, а Paramount Consumer Products більше не підтримує нові ліцензійні угоди з Росією.

Читайте також: Режисер Robert B. Weide: Мрію, щоб слова "Directed by Robert B. Weide" з’явилися в небі над Україною