ЗАЕС втратила 3 із 5 з'єднань з лініями електропередач, загрози безпеці немає, - МАГАТЕ
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) з посиланням на ядерного регулятора України ДІЯРУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Український регулятор заявив, що незрозуміло, що стало причиною втрати третьої лінії. Він зазначив, що ліній, що залишилися, достатньо, щоб всі системи безпеки залишалися повністю функціональними без обмежень", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ на сайті в ніч із середи на четвер.
Там також додали, що, як і всі інші АЕС в Україні та світі, станція має резервні дизель-генератори на випадок потреби.
Згідно з повідомленням, найбільша українська атомна станція має чотири високовольтні зовнішні лінії електропередач 750 кВ плюс одна - у режимі очікування. Дві з чотирьох ліній було пошкоджено раніше.
МАГАТЕ зазначило, що два блоки ЗАЕС, які наразі в роботі (решта - у резерві або на ремонті), "дещо зменшили подачу е/е в мережу, щоб адаптуватися до зміненої ситуації на лінії електропередач".
Нагадаємо, ЗАЕС захоплена російськими окупантами 4 березня. Вона була обстріляна окупантами.