ЗАЕС втратила 3 із 5 з'єднань з лініями електропередач, загрози безпеці немає, - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція із невстановлених поки що причин втратила з'єднання з третьою з п'яти доступних ліній електропередач, якихось проблем із гарантуванням безпеки її діяльності немає.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) з посиланням на ядерного регулятора України ДІЯРУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Український регулятор заявив, що незрозуміло, що стало причиною втрати третьої лінії. Він зазначив, що ліній, що залишилися, достатньо, щоб всі системи безпеки залишалися повністю функціональними без обмежень", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ на сайті в ніч із середи на четвер.

Там також додали, що, як і всі інші АЕС в Україні та світі, станція має резервні дизель-генератори на випадок потреби.

Згідно з повідомленням, найбільша українська атомна станція має чотири високовольтні зовнішні лінії електропередач 750 кВ плюс одна - у режимі очікування. Дві з чотирьох ліній було пошкоджено раніше.

МАГАТЕ зазначило, що два блоки ЗАЕС, які наразі в роботі (решта - у резерві або на ремонті), "дещо зменшили подачу е/е в мережу, щоб адаптуватися до зміненої ситуації на лінії електропередач".

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Нагадаємо, ЗАЕС захоплена російськими окупантами 4 березня. Вона була обстріляна окупантами.