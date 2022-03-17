Новини • Санкції проти Росії

Порошенко закликав європейців припинити купувати російську нафту і газ

3 23122
Порошенко закликав європейців припинити купувати російську нафту і газ
Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї

Петро Порошенко в інтерв´ю французькому телеканалу LCI закликав припинити купувати нафту і газ у країни-агресора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Прошу вас, припиніть купувати у Путіна нафту й газ. Оскільки кожної години ви сплачуєте Путіну 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів. Кожної години. І ці гроші використовуються для того, щоб вбивати нас, українців. Це однозначно є неприйнятним", – наголосив Порошенко.

Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія втрачатиме через санкції постачання 3 млн барелів нафти на добу

"Коли ми говоримо про закриття неба над Україною, і якщо НАТО хоче зберігати свій нейтральний статус, це можливо. Деякі держави-учасниці НАТО мають бойові літаки, винищувачі, і вони нам потрібні. Інші держави-учасниці НАТО мають системи протиповітряної оборони С-300. І вони нам також потрібні саме зараз. Не за один тиждень. А саме зараз. З тим, щоб ми закрили небо і над Києвом, і над атомними електростанціями, і над Україною в цілому", – наголошує Порошенко.

"Нам також потрібні безпілотники, бойові дрони для боротьби з російськими військовими колонами. І вони потрібні нам вже. Ви маєте їх в наявності. І це той випадок, коли допомога може бути надана протягом лічених днів", – переконаний п’ятий Президент.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • olele
    китайці визначилися з вибором переважної сторони?

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.

    Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
  • olele
    Дякуємо уряду Литви за підтримку

    ⚡️Литовський Сейм одноголосно підтримав Резолюцію щодо забезпечення безпілотної зони над Україною
    https://t.me/operativnoZSU/14004
  • Алекс Мышкевич
    ***** в Украине помножил сам себе на роль - Си все равно подгребет рашку
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини