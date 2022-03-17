Новини

У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю

24 790124
У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю
Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, член партії КПРФ Казбек Тайсаєв заявив, що Росії варто зняти санкції з Північної Кореї і вибрати шлях інтеграції з цією країною.

Про це заявили в КПРФ, передає Цензор.НЕТ.

На думку Тайсаєва, це "сприятиме розвитку спільних проектів", а Росія та Північна Корея зможуть "спільно виконувати глобальні завдання":

"КНДР є маяком справжнього соціалізму для всього світу. Корейцям вдалося зберегти у своїй країні соціалізм, що, на жаль, вдалося небагатьом із держав соціалістичної співдружності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю 01

Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    верным курсом идете, товарищи
  • Alex Vassago
    Якщо це правда, то це просто ШЕДЕВР.
    Це називається приїхали.
  • Robin Nielsen
    Только превращения росии в пепел спасёт мир
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини