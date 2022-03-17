Завдяки довгій комендантській годині у Києві та області нейтралізували диверсійні групи, - Денисенко

Протягом півтори доби дії комендантської години в Києві та в Київській області було затримано низку російських диверсійних груп, наразі ситуація в столиці та області контрольована.

Про це в під час телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми затримували диверсійні групи як в Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат, ситуація в Києві і на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна і повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми насправді не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити", - сказав Денисенко.

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Він додав, що зараз з диверсійними групами працюють відповідні органи та подякував киянам, які поставилися з розумінням до введення комендантської години і залишалися весь це час вдома.

Нагадаємо, у Києві з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня за рішенням військового командування була запроваджена комендантська година.

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