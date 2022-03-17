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Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу

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Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Про це він заявив 17 березня у виступі перед депутатами німецького Бундестагу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Президент почав свій виступ з дорікань щодо того, що у Німеччині чимало гравців не хочуть обмежувати Росію так, як того вимагає ситуація.

"Звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення. Після того як загинули тисячі українців... Після того як ми побачили, скільки зв’язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка використовує вас та інші країни, щоби фінансувати війну", - заявив він.

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Зеленський наголосив, що Німеччина, яка раніше виступала проти швидкої інтеграції України із західним світом, несе частину відповідальності за підштовхування до нападу.

"Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде. І ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння, каміння для нової стіни (що розділяє Європу)", - пояснив президент.

Володимир Зеленський, утім, наголосив, що у Німеччині є політики, які розуміють, що відбувається.

"Я вдячний німецькому бізнесу, який поставив мораль вище за економіку. Вдячний політикам, які між грошима Росії і смертями дітей обирають життя... Тим які знають, що Україна буде в Євросоюзі", - заявив він.

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Зеленський також закликав канцлера Шольца "зруйнувати стіну", що постає зараз у Європі.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Давайте так: прежде, чем кого в чем либо обвинять вспомним про ДБР, суды, портновых и коломойских, котлетах и конвертах, слугах, калечащих людей на дорогах и остающихся безнаказанными и т.д. Есть что вспомнить, не так ли...
  • Gal
    Ну то нахрена звинувачувати Європу, якщо само обісралось?! пілять, ну скільки ж можна! Байден, а чому ми не в НАТО? А тому, пілять, бо ДБР, бо САП, бо Коломойський з портновим, бо Коля котлета, бо зарплата в конвертах, бо слуги пілятські... А чому стільки жертв сьогодні? А тому, що за 2,5 роки ні одного шолома, ні бронежилета, ну Стугни, ні Нептуна, а про Грім 2 вже й мовчимо, ******* зелена! Так що мовчи сучище, бо ж повернеться на вас, то в моменті може статись. Мовчи, падло і сопи в дві дзюрки! байден йому винен, НАТО Європа...
  • Алексей Технолог
    ⚡️Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не давая ей стать членом НАТО. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.



    "Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя - и, таким образом, безопасность Европы - но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.
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