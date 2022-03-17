США активно діляться розвідданими з Україною, - Пентагон
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Сполучені Штати активно діляться розвідувальною інформацією з Україною, заявив у Брюсселі на брифінгу для журналістів високопоставлений представник Пентагону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми абсолютно точно ділимося, ми активно ділимося інформацією і розвідданими з українцями, які, на нашу думку, можуть бути корисні їм у їхній боротьбі, щодня", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
"І під корисною (інформацією) я маю на увазі реально корисну", - додав він, не вдаючись до деталей.
Ім'я високопоставленого представника Пентагону за умовами брифінгу не зазначається. Текст брифінгу розміщено на сайті Міноборони США.