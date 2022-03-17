Сєверодонецьк та Рубіжне у вогні. У центральній частини Миколаївської області бої з агресором. У Харкові всю ніч тривали хаотичні обстріли, - звіти обладміністрацій

У тимчасово загарбаній російськими військами Херсонській області через відсутність продуктів, ліків і терор склалась критична ситуація.

Про це ідеться у зведеній інформації обладміністрацій станом на 8:00 про ситуацію в регіонах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На Херсонщині тривають сильні вибухи. Майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. Станом на вечір 16 березня були знеструмлені 64 населених пункти.

На Київщині постійні тривоги через загрозу авіаударів. В Бучанському районі - Ірпені, Бучі, Гостомель, Макарові - бої, артилерійські обстріли. У Броварському районі - ракетні удари ворога по населених пунктах Калинівської територіальноі громади. Кількість постраждалих уточнюється.

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На Чернігівщині кілька повітряних тривог оголошувались за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів з артилерії. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також оголошувалась повітряна тривога. Дані про постраждалих наразі відсутні.

На Житомирщинині вночі попри оголошення тривог авіаційно-ракетних ударів не було.

У Кіровоградській області ситуація контрольована та відносно спокійна, двічі оголошувались повітряні тривоги.

На Дніпропетровщині один раз вночі оголошувалась повітряна загроза, загалом спокійно.

У Харкові всю ніч тривали хаотичні обстріли, є влучання в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих встановлюється, працюють рятувальники. По області тривають бої в Ізюмі та на Чугуївському напрямку. Агресор вночі обстріляв Мерефу у Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкоджені будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.

У Запорізькій області вночі оголошувались дві повітряні тривоги.

Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога. Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по військовому об‘єкту в Сарнах на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.

На Волині та Вінниччині ніч була відносно спокійною, оголошувались повітряні тривоги.

На Закарпатті вночі була тривога. Наразі ситуація спокійна.

У Хмельницькій області оголошувалсь тривога вночі.

У Тернополі тричі за ніч лунали повітряні тривоги. Зранку все спокійно.

У Черкасах ситуація стабільна, одна повітряна тривога вночі.

На Львівщині ніч минула спокійно.

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На Полтавщині ніч була спокійною, але оголошувалась повітряна тривога у Пирятині.

У Чернівцях та Івано-Франківську оголошувалась повітряна тривога.

На Луганщині Сєверодонецьк та Рубіжне - у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 пожеж у житлових будинках. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

На Донеччині в Авдіївці усю ніч хаотичний артобстріл, зранку — авіудар, зараз ворог стріляє із "Градів". Про постраждалих інформації наразі немає. У Мар'їнці та Красногорівці - обстріли. Розбита будівля Мар'їнської військової адміністрації. У Маріуполі російські авіаудари. Люди самотужки виїжджають з Маріуполя власним транспортом. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних жителів.

На Миколаївщині ніч була неспокійною, у центральній частини області — бої з агресором.

В Одесі ніч минула відносно спокійно. Ситуація контрольована.