Новини • Санкції проти Росії

До Росії застосували вже понад 6000 санкцій, - Мінцифри

1 52515
До Росії застосували вже понад 6000 санкцій, - Мінцифри
Світові лідери вже застосували понад 6000 санкцій до країни-агресора й на цьому не зупиняються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

"Почалася 22-га доба захисту України від російського вторгнення. І кожен день їхньої агресії наближає Росію до занепаду. Світові лідери вже застосували понад 6000 санкцій до окупанта й на цьому не зупиняються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну, - Зеленський

У міністерстві нагадують: 

Росію виключили зі складу Ради Європи після 26 років участі в організації. Це перша країна в історії Ради Європи, яка була виключена з організації.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, з російського App Store були видалені 6982 застосунки з початку війни в Україні.

Головний офіс Samsung у Кореї стверджує, що вони припинили поставки своєї продукції в Росію.

Лідер розробки та дослідження бездротових засобів зв'язку Qualcomm зупинив продаж своїх продуктів російським компаніям.

Games Workshop призупиняють продаж продукції Warhammer у РФ.

Кінокомпанія Paramount призупинила роботу на території РФ.

Фармацевтичні компанії Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD відмовляються проводити в Росії клінічні дослідження своїх препаратів. Раніше ці компанії повідомили про зупинення діяльності в Росії.

Кава Illy припиняє постачання до РФ.

Міжнародна шахова федерація FIDE перенесла Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року з Москви до Індії і також тимчасово усунула збірні РФ та Білорусі від участі у змаганнях.

Топ коментарі

  • Valeriy Wrx
  • Мистер Икс 00711c20
    Мало ,надо ещё столько-же и всё вместе умноженное на десять ..
  • Кот Бегемот b96e8d54
    6000 - это хорошо. А наилучшая санкция - завалить фюрера *****.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини