Влада Закарпаття отримала 500 заявок на релокацію бізнесу, 120 підприємств переїдуть найближчим часом

З моменту запуску програми з переміщення підприємств та бізнесів з територій, де ведуться активні бойові дії, влада Закарпатської області отримала 500 заявок. Найближчим часом 120 підприємств вже переїдуть до Закарпаття.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами Микити, програма з релокації бізнесу – це частина масштабної підтримки економіки країни в умовах війни, до чого закликав Президент Володимир Зеленський.

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"Нещодавно глава держави зазначив, що поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах", – підкреслив він.

Владою Закарпаття було створено окремий підрозділ для розробки умов переміщення бізнесу, а результат перевищив можливі очікування. Зокрема, сотні компаній проявили зацікавленість перенести бізнес, а деякі підприємства вже розпочали роботу на території регіону.

"Результат: 500 отриманих заявок; 300 підприємств, з якими є пряма та стійка комунікація; 120 підприємств прийняли рішення про релокацію на Закарпаття; 4 підприємства вже активно функціонують в області з відновленням своєї статутної діяльності", - розповів голова обласної військової адміністрації.

Микита зазначив, що Закарпаття продемонструвало найкращі показники в Україні. "Дякую представникам бізнесу за довіру, а команді – за самовідданість та професіоналізм. Рухаємося далі. Разом переможемо!", – написав він.