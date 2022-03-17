Nestle відмовляється йти з ринку РФ

Переговори з керівництвом компанії Nestle про неетичність роботи в Росії не дали результатів.

Про це повідомив прем’єр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки, сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення", - написав він у твіттері.

Nestle володіє в Україні торгівельними марками "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe".

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