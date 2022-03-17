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Nestle відмовляється йти з ринку РФ

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Nestle відмовляється йти з ринку РФ
Переговори з керівництвом компанії Nestle про неетичність роботи в Росії не дали результатів.

Про це повідомив прем’єр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки, сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення", - написав він у твіттері.

Nestle володіє в Україні торгівельними марками "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe".

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe"-Идите вслед за руZким кораблём!
  • Перехватчик
    Делаем выводы
  • Калибан
    Геть з України ! Слідом за "параходом" .
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