Тактика РФ в Україні: позиційні бої, казани для мирних громадян та прицільні удари по укриттях, - Подоляк

Тактика війни РФ проти України полягає у прицільних ударах по об'єктах укриття людей, затягуванні рішень щодо гуманітарних питань та спробах спровокувати внутрішні конфлікти, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.