Тактика РФ в Україні: позиційні бої, казани для мирних громадян та прицільні удари по укриттях, - Подоляк
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Тактика війни РФ проти України полягає у прицільних ударах по об'єктах укриття людей, затягуванні рішень щодо гуманітарних питань та спробах спровокувати внутрішні конфлікти, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти", - написав Подоляк, передає Цензор.НЕТ.