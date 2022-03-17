Тривають роботи з розблокування бомбосховища в драмтеатрі Маріуполя. Звідти виходять живі люди, інформації щодо жертв наразі немає, - Денісова

У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людили Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі.

"Зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення. Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру", - зауважила Денісова.

"Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена написами "діти" є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для рашистських військ та керівництва держави-терориста буде невідворотним та жорстоким", - додає омбудсмен.

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