Шість підстанцій на Миколаївщині під'єднали до дніпропетровських енергомереж, - ДТЕК

ДТЕК допомагає відновити електропостачання Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дніпропетровська філія ДТЕК повідомила к своїй заяві на Фейсбуку.

Читайте також: Ціна на електроенергію під час війни не зростатиме - міністр

"Ми розуміємо, наскільки важливе електропостачання у військових умовах. Тому оперативно підключили до нашої підстанції шість підстанцій 35 кВ на території Миколаївщини. Так вдалося відновити електропостачання для жителів північної частини регіону, яка понад добу була обрізана від електропостачання через обстріли.

Наші спеціалісти готові надавати допомогу всім операторам системи розподілу сусідніх областей, які постраждали внаслідок бойових дій. Ми працюємо 24/7", - йдеться у заяві.

Читайте також: Війна знизила рівень розрахунків на енергоринку приблизно на 30% – голова Міненерго