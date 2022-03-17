Наразі немає підстав хвилюватись за ядерну безпеку на ЧАЕС, - "Укренерго"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час ефіру Ukraine Media Center.
"Наразі відсутні підстави хвилюватися про ядерну безпеку України та Європи, пов'язану з якимось проблемами енергопостачання станції чи живлення охолоджених систем для паливних збірок. Ситуація є контрольованою", - розповів він.
Окрім того, він зазначив, що зараз тривають роботи щодо відновлення надійної схеми енергоживлення ЧАЕС. Це означає що станція має живитись щонайменше двома лініями електропередач.
Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 14 березня російські окупанти вдруге пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, після того, як НЕК відремонтувала її.
Майданчик ЧАЕС та Славутич були знеструмлені 9 березня внаслідок обстрілу енергоінфраструктури військами РФ.