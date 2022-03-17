Вертайтесь до городництва й скотарства! - влада російської Костроми

Економіка Росії, за словами чиновників, не просто витримує санкції, але й стрімко розвивається. Втім, харчуванням себе краще забезпечити самостійно.

Про це мешканцям Костромщини розповів заступник губернатора з питань економіки Юрій Маков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Кострома today".

"Бувають складні часи. Я жив у 90-ті роки. Мої батьки займалися городом, вирощували худобу. Закликаю всіх охочих зайнятися цією працею, щоб забезпечити рідних та близьких", - сказав Маков.

Видання "Кострома today" зазначає, що місцева влада "готова всіляко допомагати костромичам добувати їжу. У Костромській області всім охочим дають безкоштовні земельні ділянки, де люди можуть вирощувати овочі".

Також читайте: Росія лишилася без ботоксу й філерів: постачання припинили

Втім, із тваринництвом можуть виникнути проблеми: в Росії на дачах заборонено тримати не лише худобу, а й навіть курей. Мінімальний штраф за це становить 10 тис. рублів (2675 грн. - Ред.), максимальний - 0,5% вартості дачної ділянки.