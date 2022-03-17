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Вертайтесь до городництва й скотарства! - влада російської Костроми

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Вертайтесь до городництва й скотарства! - влада російської Костроми
Економіка Росії, за словами чиновників, не просто витримує санкції, але й стрімко розвивається. Втім, харчуванням себе краще забезпечити самостійно.

Про це мешканцям Костромщини розповів заступник губернатора з питань економіки Юрій Маков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Кострома today".

"Бувають складні часи. Я жив у 90-ті роки. Мої батьки займалися городом, вирощували худобу. Закликаю всіх охочих зайнятися цією працею, щоб забезпечити рідних та близьких", - сказав Маков.

Видання "Кострома today" зазначає, що місцева влада "готова всіляко допомагати костромичам добувати їжу. У Костромській області всім охочим дають безкоштовні земельні ділянки, де люди можуть вирощувати овочі".

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Втім, із тваринництвом можуть виникнути проблеми: в Росії на дачах заборонено тримати не лише худобу, а й навіть курей. Мінімальний штраф за це становить 10 тис. рублів (2675 грн. - Ред.), максимальний - 0,5% вартості дачної ділянки.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Пусть лучше сразу к собирательству, пока палки-копалки не освоят...))
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Кацап та землеробство це несумістні речі
  • Перехватчик
    У Кремля раньше был фетиш - Ярош.
    После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
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