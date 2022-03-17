Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Країна-агресор Росії з початку вторгнення Росії в Україну незаконно отримала води на суму 620 млн грн. Це сталося за рахунок окупації гідротехнічних споруд Північно-Кримського каналу (Херсонська обл.) та спрямування води до окупованого півострова Крим.