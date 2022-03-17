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Арестович про перемовини з РФ: для України все має бути краще, ніж до війни

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Арестович про перемовини з РФ: для України все має бути краще, ніж до війни
Україна не програє на переговорах з Росією щодо припинення війни. Все, про що влада має намір домовиться з Москвою, має бути краще, ніж до війни.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу вам нагадати, що принципова позиція президента, за його словами, полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік, це перше. Друге - все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. То ж, вам немає про що хвилюватися!.. Ми ніколи не здамо наших національних інтересів", - заявив Арестович.

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Як завжди загальні,гучні але порожні заяви.
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    " немає про що хвилюватися"-фух.... заспокоїв...Арестович ж не збреше!Ніколи ж не брехав.
  • Robin Nielsen
    Вал Мишель@VALMICHEL7

    Говорят, Рогозин написал твит, пригласив Ярослава Качиньского в Смоленск. Но удалил.
    Подонок намекнул, что Россия убила президента Леха Качиньского, устроив авиакатастрофу под Смоленском.

    А за длинный язычок
    Диме вышлют Новичок.
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