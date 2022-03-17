Унаслідок ворожих авіаударів зруйновано виробничі цехи на Житомирщині

Внаслідок російських авіаударів по Малинській громаді Житомирської області зруйновано цехи та пошкоджено виробничі приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області.

"В обідню пору 16 березня ракетно-бомбових ударів зазнала Малинська міська територіальна громада. Внаслідок авіаобстрілу було зруйновано цехи та пошкоджено інші виробничі будівлі на околиці міста, також виникла пожежа в лісовому масиві, яку швидко локалізували рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в с. Різні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено п'ять житлових будинків.

Наразі немає інформації про загиблих чи травмованих людей.

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