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Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення війни в Україні

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Росія відмовилася виконати вимогу Міжнародного кримінального суду ООН щодо припинення війни в Україні
Також Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може... У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", - сказав Пєсков.

Також Пєсков заявив, що Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей.

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Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ має негайно припинити війну.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до РФ. Насамперед вона закликала російську владу негайно припинити військові дії, які вона розв'язала на території України 24 лютого. Також Україна вимагала утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір, або зробити його більш складним для вирішення.

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Топ коментарі

  • Валерій Андрійович
    Ось вам ***** і весь компроміс,скільки вам ще таких компромісів потрібно? ******* їх плтрібно без всіляких компромісів!!!
  • Garry Grant
    Только оружие,оружие и оружие в Украину для массовой ликвидации "ванек". Все эти суды-пока лишь "белый шум" на заднем плане.
  • Gn Vladomax
    Тим гірше для них. В США вчора кремлівське пуйло офіційно визнано міжнародним військовим злочинцем. Це означає, що спецслужби США у взаємодії зі спецслужбами інших країн офіційно відкрили що до нього сезон полювання і його знищення. Міжнародними військовими злочинцями були визнані, Каддафі, Саддам Хусейн, Мілошевич. Доля їх відома. Теж саме чекає гітлера кремлівського рейху. Статус міжнародний військовий злочинець є. Побажаємо спецслужбам світу хорошого полювання.
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