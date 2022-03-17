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Україна просить у Японії супутникові знімки для відстеження російських військ

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Україна просить у Японії супутникові знімки для відстеження російських військ
Україна запросила у Японії високоякісні супутникові знімки, які б допомогли, завдяки відстеженню, відбивати атаки ворожих військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

"Це сталося після того, як японські військові заявили, що помітили чотири великі російські десантні кораблі, що пропливають неподалік її островів, коли вони йшли на захід, можливо, в бік Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що японський уряд та приватні компанії використовують супутники, які можуть робити докладні зображення вдень та вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері передавати дані.

За даними ЗМІ, уряд Японії ретельно розгляне це питання на предмет того, чи буде це політично прийнятним та дозволеним у межах чинної правової бази питанням.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    Самолет российского министра успел преодолеть 2800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

    Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом". 17.03.202211:49
  • Абырвалг Шариков
    А обязательно весь мир посвящать в то, что мы делаем? Зачем всем знать?
  • Анжей Штефан
    це Велике Крадійництво (( там разрешение 5 метров на пиксель(( по нынешним временам это не спутник а коррупционный СКАНДААЛ
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