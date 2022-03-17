"Мы сюда приехали нас было 85, а сейчас человек 30 осталось", - СБУ перехопила розмову деморалізованого 18-річного загарбника. АУДIО

У Службі безпеки України оприлюднии розмову 18-річного росіянина, що вже сидіє та повністю деморалізований та заляканий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний телеграм-канал СБУ.

"Бліцкриг путіна в Україні провалився, а його армія взагалі перестала вірити в свою перемогу. Як розповідає окупант у перехопленій СБУ розмові, коли вони приїхали в Україну, їх було 85, а залишилося 30. Сам він поки живий, але за пару тижнів війни 18-річний загарбник посивів", - повідомляють у СБУ.

з розмови зрозуміло, що зараз всі окупанти, що вижили, сидять і чекають успішного завершення переговорів України та РФ. "Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться", – з надією переказує своїй дівчині вояк. Він спростовує чутки про мільйонні преміальні учасникам війни, і не сподівається навіть на виплату щомісячних "розрахункових". Тож просить дівчину зайти в "Кабінет військовослужбовця" та перевірити "…. сколько они, пида..сы, заплатили" за лютий і березень.

"З таким настроєм їм недовго залишилося. І це ще загарбники не підозрюють, яким лютим буває березень! А перемога України все ближче!",- впевнені у Службі безпеки України.

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