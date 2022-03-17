Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що Україні невигідні часткові обміни, адже Росія весь час бере нових заручників.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли оточений Маріуполь, коли захоплено багато наших населених пунктів, захоплено наших захисників, і у заручниках тримають велике місто та тисячі його захисників, дивно було б вести перемовини щодо якихось окремих осіб, треба рятувати усіх захоплених, усіх заручників", - пише він.

На думку Бутусова, видавши російських строковиків, Україна позбавила себе потужного аргументу на перемовинах.

"Україні невигідні часткові обміни, оскільки Росія постійно бере нових заручників. Якщо вони хочуть повернути живими своїх льотчиків, строковиків, офіцерів, вони мають звільнити усіх наших, кого захопили, мають закінчувати війну", - вважає Бутусов.

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Він додав, що Путін наразі показав своїм воякам: ті можуть здаватися в полон, їх витягнуть.

"Російські вояки нам потрібні, щоб росіяни розуміли, що за вбивства наших полонених хтось отримає адекватну відповідь", - підсумував він.