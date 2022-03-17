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Велика Британія не зробила достатньо, щоб кинути виклик Путіну, - Трасс

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Велика Британія не зробила достатньо, щоб кинути виклик Путіну, - Трасс
Велика Британія "не зробив достатньо", щоб зупинити Володимира Путіна раніше, ще під час його дій на Донбасі в Україні та в Сирії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Було занадто багато самовдоволення. Ми не зробили достатньо, щоб кинути виклик Володимиру Путіну, і зараз ми бачимо ці жахливі злочини, які порушують міжнародне право", - сказала вона.

За її словами, Велика Британія "очолила" зусилля щодо постачання зброї Україні та запровадження санкцій проти Росії.

Трасс, за її словами, хотіла б бачити більш жорсткі санкції щодо банків, а також нафти та газу.

"Якщо він досягне успіху в Україні, ми, ймовірно, побачимо ще більше руйнувань у Східній Європі", – додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Трасс обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Топ коментарі

  • Colt
    США, Великобритания, Канада, Турция, Польша, Литва, Латвия, Эстония -
    вот военный блок, который нам нужен.
    Никаких Орбанов, Макронов и прочих.
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Нічого,головне працювати над помилками! Уінстон Чьорчіль був лицем Великої Британії,а зараз вимальовується новий світовий лідер - Борис Джонсон!
  • Amber
    В 2014 році , і Турчинов і Порошенко кричали про допомогу Україні ,
    але на жаль , нас майже ніхто не чув 😡
    І зараз не можна стверджувати на 100% що нас чують і надають всю необхідну воєнну допомогу !
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