Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Не поширюйте у мережі точної інформації про розташування бомбосховищ, - Генштаб ЗСУ

4 18426
Не поширюйте у мережі точної інформації про розташування бомбосховищ, - Генштаб ЗСУ
Росія вже 22 день руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Тому українців закликають не поширювати у мережі інформацію про точне розташування бомбосховищ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також противник намагається розповсюджувати фейки усіма доступними каналами комунікацій.

"Максимально обмежити висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Міноборони звернулось до дописувачів соцмереж: Не працюйте корегувальниками вогню у ворога!

Окрім того, закликають виключити фото та відеофіксацію у мережі. До того ж потрібно виключити точну інформацію з територіальною прив'язкою бомбосховищ (місць укриття цивільного населення).

Все для того, щоб ворог не зміг отримати інформації для  ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі.

Читайте також: Ворог не полишає спроб вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 17 березня

Топ коментарі

  • Mykola Ponomarenko
    Ось, що написав у Twitter один сірієць:

    I hope Ukrainians learn the lessons Syrians had to against Russia fast. Never reveal the locations of shelters for women and children, field clinics or breadlines. Russia will target them first. Don't reveal the locations to the UN. Russia will access them, and target them first.

    Сподіваюся, українці швидко засвоять уроки, яких сирійців навчила Росія. Ніколи не розкривайте місця розташування притулків для жінок і дітей, місцезнаходження клінік чи хлібзаводів. Росія вдарить по них першим чином. Не повідомляйте ці місця розташування в ООН. Росія через ООН отримає до доступ до координат і першим чином вдарить по них.
  • Тарас Дарага
    Напишите большими буквами "ДЕТИ" - чтобы ******** орки знали куда целиться.
  • Могарыч Алоизий
    Список еще с начала года но сотнях сайтов висит. Позно пить боржоми.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини