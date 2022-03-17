Росія фінансує вбивство українців за рахунок продажу нафти і газу, - Тимченко для FOX
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Росія використовує гроші від продажу нафти і газу на війну проти України і вбивство мирних громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі американській телерадіокомпанії FOX.
"Кожен долар, сплачений за російську нафту та газ, перетворюється на кулі, якими вбивають українців", - сказав він.
Тімченко підкреслив, що Україна цінує вже введені Заходом санкції проти Росії та сподівається, що коли доходи від нафти в Росії вичерпаються, російські військові зупиняться. Він додав, що наразі ситуація в Україні залишається складною, але ремонтні бригади ДТЕК цілодобово продовжують відновлювати електропостачання для людей, не зважаючи на постійні обстріли.
"Це приклад героїзму співробітників нашої компанії. Вони роблять усе можливе, щоб люди мали світло та тепло", - підсумував Тімченко.