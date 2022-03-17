У містах навколо Києва окупанти ґвалтують і вбивають місцеве населення, - Арестович
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Російська армія вдається до грубого та масованого знищення місцевого населення в містах біля Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу в Медіа-центрі України.
"У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилася. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки", - сказав Арестович.