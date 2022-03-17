РФ застосувала 97 тактичних груп: 15 повністю знищено, 18 небоєздатні, - Арестович
Про це розповів на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо суттєве виснаження ворога. росія застосувала 97 тактичних груп. З них 15 знищено повністю, 18 небоєздатні, 10 лишаються такими, які вони ще можуть перекидати", - сказав він.
Він наголосив, що за ніч Повітряні Сили України збили чотири літаки і декілька крилатих ракет. У відповідь, противник намагається свідомо бомбардувати житлові квартали.
"В середньому виходить, одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали. Ми чудово розуміємо, дивлячись на статистку попадання, що Суми, Харків, Чернігів ворог бомбив спеціально, знаючи, що мета – житлові квартали. Що стосується Києва, поки такого не спостерігається. Скоріше за все, у випадку зі столицею, це неправильне наведення. У західній частині України ворог бив прицільно по житлових кварталах", - зазначив Арестович.
Він додав, що вчора, після того як ЗСУ дали бій окупанту під Херсоном, ворог почав тікати в сторону окупованого Криму: "Коли на аеродромі ЗСУ знищили техніку противника і великих генералів, ми спостерігали панічну втечу окупанта. Але вже під вечір вони почали повертатись".