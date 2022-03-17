РФ застосувала 97 тактичних груп: 15 повністю знищено, 18 небоєздатні, - Арестович

Протягом доби суттєвих змін у позиціях противника і ЗСУ не сталося. Окупант намагається оточити наші війська в зоні ООС зі сторони Ізюму і відсікти Маріуполь. Що стосується Києва, Чернігова, Сум, Харкова – противник веде тактичні дії на покращення своїх позицій.

Про це розповів на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо суттєве виснаження ворога. росія застосувала 97 тактичних груп. З них 15 знищено повністю, 18 небоєздатні, 10 лишаються такими, які вони ще можуть перекидати", - сказав він.

Він наголосив, що за ніч Повітряні Сили України збили чотири літаки і декілька крилатих ракет. У відповідь, противник намагається свідомо бомбардувати житлові квартали.

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"В середньому виходить, одну з чотирьох ракет збиває наше ППО, одна потрапляє у ціль окупанта, одна попадає у цивільні квартали. Ми чудово розуміємо, дивлячись на статистку попадання, що Суми, Харків, Чернігів ворог бомбив спеціально, знаючи, що мета – житлові квартали. Що стосується Києва, поки такого не спостерігається. Скоріше за все, у випадку зі столицею, це неправильне наведення. У західній частині України ворог бив прицільно по житлових кварталах", - зазначив Арестович.

Він додав, що вчора, після того як ЗСУ дали бій окупанту під Херсоном, ворог почав тікати в сторону окупованого Криму: "Коли на аеродромі ЗСУ знищили техніку противника і великих генералів, ми спостерігали панічну втечу окупанта. Але вже під вечір вони почали повертатись".

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