Через "Дію" українці вже переказали 150 мільйонів на потреби ЗСУ
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Через сервіс "Дія" українці вже зібрали 150 млн грн на армію. До збору коштів долучились понад 160 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.
"Допомагайте армії через "Дію", бо швидко, зручно та безпечно. Заходьте в застосунок, натискайте "Допомогти армії", вводьте розмір внеску і сплачуйте карткою.
Пам‘ятайте, кожен переказ - важливий. Завдяки вашим внескам наша армія стає міцнішою!" - йдеться у повідомленні.
Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.