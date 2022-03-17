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Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку, але НАТО не втручатиметься у цю війну, - Шольц

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Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку, але НАТО не втручатиметься у цю війну, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після промови президента Володимира Зеленського у Бундестазі заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.

Про це, як повідомляє УП, він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стоїмо на боці України і її народу. Ми підтримуємо українців, які намагаються протистояти російській агресії, надаючи фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, також ми надаємо військове обладнання", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина робить свій внесок і продовжить робити.

"Але я хочу, щоб всі чітко розуміли, що НАТО не втручатиметься військовим чином у цю війну", - наголосив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Також читайте: Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу

Топ коментарі

  • Роман Єжов
    Русский Шольц - иди на куй !!!!
  • Энди Мир
    Рашисти і нацисти знову разом.
  • Jorge Dusiao
    Та мовчи вже німець ти дурнуватий. Не втручайтеся, але для чого про це з кожного мікрофона кричати. Це ж просто пряме заохочення путіна до продовження агресії. Роби що хочеш ми за Україну не станемо. Ганьба вам німаки, велика ганьба.
    Слава Україні!!!
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