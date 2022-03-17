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Прикриваючись згодою на евакуацію, ворог перегруповує сили, - начальник поліції Київщини Нєбитов

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Прикриваючись згодою на евакуацію, ворог перегруповує сили, - начальник поліції Київщини Нєбитов
Під приводом згоди на евакуацію мирного населення російські війська перегруповують війська та закріплюють свої позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на пресконференції.

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"На жаль, ворог діє підло, нібито погоджується на евакуацію цивільного населення, а за цією ширмою відбувається перебудова його військ, пересування, закріплення інженерних позицій", - сказав він.

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