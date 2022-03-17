У Росії розповіли про чергову "біолабораторію в Україні"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на "РИА Новости".
Російське військове відомство повідомило, що в "херсонській біолабораторії" екстрено знищили документи, а причиною нібито може бути "приховування відомостей про спалах дирофіляріозу, що виник у 2018 у Херсоні, – хвороби, яка передається комарами".
У відомстві додали, що у квітні 2018 року представники Пентагону відвідали місцеві заклади охорони здоров'я, де "ознайомилися з результатами епідеміологічного розслідування та скопіювали медичну документацію".
Також Міноборони РФ "звернуло увагу" на різке зростання у "ДНР" та "ЛНР" у 2018 році числа заражень туберкульозом, під час яких нібито загинуло 70 людей.
Росіяни вирішили, що це – або зараження, або витік з однієї з біолабораторій в Україні.
Вони також заявили, що "проєкт у Грузії та в Україні щодо патогенів кажанів під керівництвом США" розпочався у жовтні 2019 року.