По Скадовську постійно переміщуються військові РФ, - мер Яковлєв

По місту Скадовськ на Херсонщині постійно переміщуються російські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міський голова Олександр Яковлєв.

Читайте також: Окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь по мешканцях Скадовська, що вийшли на акцію протесту. ВIДЕО

"На 17 березня зберігається контрольована ситуація. Працюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, школи в дистанційному режимі. По місту та громаді постійно переміщуються російські військові. Прохання не провокувати їх. Ми всі мирне населення і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю", - повідомив міський голова.

Він нагадав про неухильне дотримання комендантської години з 22 вечора до 6 ранку.

Також міський голова подякував усім за допомогу та підтримку дій влади - це дуже важливо, проте акцентував на тому, що зараз головне завдання - зберегти порядок в місті, життя та здоров’я громадян.

За його словами, у громаді працюють усі комунальні підприємства, подається вода, вивозиться сміття, здійснюється прибирання. Виконавчий комітет працює в дистанційному режимі.

Читайте також: Окупанти викрали мера Скадовська Яковлєва та його заступника Плюха

Міський голова, заступники, секретар щодня на робочому місці з 8 до 12 години.

Він також повідомив, що друзі зі Львова зібрали для скадовчан першу партію медикаментів і зараз шукають можливість доставки їх до Скадовська.