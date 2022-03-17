УЗ під час війни встигла перевезти близько 1 000 вантажних вагонів з гуманітаркою

За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та майже 6,2 тис. тонн у пасажирських поїздах.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

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УЗ вже має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці.

Заявки на доставку гуманітарного вантажу, локації інших складів перевантаження та інші деталі можна дізнатися за телефонами гарячої лінії 0 800 503 222, 044 465 03 87, або на сайті https://zalizna-dopomoga.info.