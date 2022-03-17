Росія не заперечує, щоб Туреччина була одним із гарантів безпеки України, - Чавушоглу

З такою заявою міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT та NTV.

Під час зустрічі Кулеба заявив, що Україна хоче бачити Туреччину серед гарантів безпеки. Чавушоглу зі свого боку розповів, що Росія теж не проти такої ролі Анкари у врегулюванні війни.

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"Наша надія на припинення вогню ще трохи виросла. Є ймовірність, що обидва лідери зустрінуться, якщо буде домовленість із питань, які ми розглядаємо як зближення", - сказав глава турецького МЗС.

Чавушоглу наголосив, що необхідно якнайшвидше підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.