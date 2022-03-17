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Росія не заперечує, щоб Туреччина була одним із гарантів безпеки України, - Чавушоглу

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Росія не заперечує, щоб Туреччина була одним із гарантів безпеки України, - Чавушоглу
З такою заявою міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT та NTV.

Під час зустрічі Кулеба заявив, що Україна хоче бачити Туреччину серед гарантів безпеки. Чавушоглу зі свого боку розповів, що Росія теж не проти такої ролі Анкари у врегулюванні війни.

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"Наша надія на припинення вогню ще трохи виросла. Є ймовірність, що обидва лідери зустрінуться, якщо буде домовленість із питань, які ми розглядаємо як зближення", - сказав глава турецького МЗС.

Чавушоглу наголосив, що необхідно якнайшвидше підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.

Топ коментарі

  • Таракан
    Та какая гарантия безопасности от Турции? Они даже к санкциям в этот раз не присоединились. Что с ними будет, если все эти "гаранты" в очередной раз отморозятся? Я вообще не понимаю как после будапешта можно верить в силу каких-то бумажек
  • Мистер Икс 00711c20
    Гарантией безопасности Украины могут быть только ВСУ !
  • Андрій Карпенко 44125fa0
    Нам вже гарантували. Будапештський меморандум...
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