Унаслідок обстрілу Мерефи військами РФ загинула 21 особа, 25 - поранено, 10 з них у важкому стані, - Офіс Генпрокурора

Унаслідок ворожого обстрілу Мерефи Харківської області в ніч на четвер загинула 21 особа, 25 поранено, 10 із них перебувають у важкому стані, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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