ФСБ Росії затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова нібито через витік військової інформації, - Грозєв
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Bellingcat Христо Грозєв із посиланням на три незалежні джерела.
За словами одного з джерел, його затримали за "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей", а ще двоє стверджують, що посадовця затримали за "марнотратне розбазарювання пального".
Журналіст зазначає, що раніше Гаврилов працював у Федеральній службі охорони РФ. Грозєв резюмує, що Путін визнає глибину провалу цієї операції. "Це так погано, що він змінює коней на переправі, а під час війни це неприпустимо", - написав журналіст.
Водночас російські ЗМІ повідомляють про те, що Гаврилова було звільнено, зазначаючи, що його нібито звільнив особисто директор Федеральної служби військ національної гвардії росії Віктор Золотов.
"Заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова було звільнено. Звільнено з невідомих причин, не відкидаємо, що компрометуючих", - пише ЗМІ, посилаючись на власні джерела.