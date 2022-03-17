Мін'юст запустив на Corezoid бот WarCrime для фіксації військових злочинів

Команда Міністерства юстиції та Middleware запустили чат-бот для месенджерів Viber, Telegram, який дозволяє фіксувати злочини проти людяності з боку російської федерації під час війни в Україні. Бот збирає повідомлення про порушення прав людини, захоплення, вбивства, знищення, катування, бомбардування та інше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Зафіксовані й належним чином пізніше оформлені юристами випадки будуть опрацьовані та ляжуть в основу міждержавної заяви України проти російської федерації в Європейському суді з прав людини. Також ці повідомлення будуть передані Офісу Генерального прокурора та можуть бути використані у доведенні здійснення воєнних злочинів російською федерацією.

Чат-бот дає змогу сфотографувати місце злочину, додати фото, відеодокази, залишити текстовий коментар і контактні дані для можливого залучення у майбутньому в ролі свідка.

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Якщо ви на місці злочину – зробіть фото та опишіть адресу або локацію для подальшого розслідування. Намагайтеся залишити місце події максимально непорушним. Якщо фотографуєте чи знімаєте людей на відео – отримайте від них попередню згоду, поясніть, що і навіщо ви робите. Зробіть серію ландшафтних фотографій, які перетинаються. За можливості додайте маркер, що вказує на північ.

Зробіть фото крупним планом з деталями, які заповнюють повний знімок. Використайте лінійку або інший об’єкт для позначення розміру. Якщо можливо, включіть маркери для позначення реалій життя: дорожні знаки, час на годиннику.

Над проєктом продовжують працювати державні органи, правозахисні спілки, міжнародні організації, а також окремі юристи. Співпраця буде націлена на те, щоб максимально точно та якісно описати зібрані дані та кейси.

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Співробітники компанії Middleware (США) допомогли з технічною реалізацію бота на базі технології Corezoid (Corezoid.com), а також надали безпечне середовище для збору та менеджменту даних з подальшими можливостями поєднувати зібрану інформацію з іншими базами даних.

При розробці проєкту врахували досвід схожих західних проєктів на зразок EyeWitness. Методичні рекомендації з фіксації злочинів надані юридичною фірмою PILPG. Логотип розробила дизайнерка Ірина Ліпавська. Фасилітацію проекту забезпечив Андрій Удовиченко з Bot&Partners.

Запрошуємо поширювати посилання на бот команду Міністерства цифрової трансформації, канали ІТ-армії та кібервійська України.

Знайти чат-бот можна у месенджерах Viber і Telegram, відповідно, за посиланнями нижче: