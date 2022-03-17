Ключові аспекти мирної угоди – негайне припинення вогню та виведення військ РФ з України, - Подоляк

Негайне припинення вогню та виведення російських військ із територій України є одними з ключових аспектів мирної угоди, яку може бути укладено за результатами переговорів із Росією щодо припинення війни проти України. Але стратегічно наша держава хоче мати конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди. Інакше ніяк. Проте переговори – це масштабний процес, у якому беруть участь не лише Росія та Україна. Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", – наголосив він.

Подоляк зазначив, що наразі українська та російська делегації на переговорах відстоюють свої позиції, тому узгодження спірних моментів може зайняти деякий час.

"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ", – уточнив він.

Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України. Так, після підписання договору для обох сторін набуде чинності Віденська конвенція, згідно з якою мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть своїх військ із територій противника. Отже, спроби затримати російських солдатів в Україні юридично необґрунтовані.

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Подоляк зазначив, що для запобігання черговому порушенню Росією міжнародного права та договорів Україна хоче детально прописати в угоді конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити, а також отримати підтримку міжнародних партнерів.

"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", – зазначив він.

Подоляк також наголосив, що Україна не погодиться на компроміси, які могли б зашкодити її інтересам.

"Ми не Росія. Ми вміємо й будемо вести діалог з нашим суспільством. І ми завжди чуємо наше суспільство. На відміну від РФ, ми можемо обговорити будь-які питання, про які вже давно мали говорити, але ми не погодимося на жоден ультиматум", - сказав він.

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