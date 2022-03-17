Канада запровадила санкції проти військового керівництва Білорусі

Канада посилює санкції проти Білорусі через підтримку нею російського вторгнення до України.

Як повідомляє Укрінформ, про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ.

"Світ в жаху спостерігає за безглуздим насильством, що відбувається в Україні. У той час як Канада запроваджує суворі санкції проти російського режиму, очільники білорусі теж мають бути притягнені до відповідальності за сприяння невиправданим нападам Путіна. Канада вимагає від Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення. Ми не вагатимемося у вжитті подальших заходів", - сказала Жолі.

У канадському МЗС уточнили, що нові канадські санкції поширюватимуться на 22 високопосадовців міністерства оборони Білорусі, "які підтримали напад, дозволивши використовувати свою держави як пусковий майданчик для російського вторгнення".

Під санкціями опинилися: помічник міністра оборони Білорусі з військових питань Олег Воінов, заступник командира ВПС та ППО Анатолій Булавко, заступник командувача військ з ідеологічної роботи Леонід Касинський, помічник міністра оборони Ігор Можиловський та деякі інші військові керівники Білорусі.

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Канадське майно та кошти усіх осіб, які потрапили під санкції, заморожується, а їм самим закривається в’їзд до країни. "Сьогоднішнє рішення надсилає чіткий сигнал посіпакам президента Путіна: ті, хто підтримує порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, будуть притягнені до відповідальності", - зазначили у МЗС Канади.

Як повідомлялося, 16 березня Канада оголосила про закриття свого повітряного простору для білоруських літаків.